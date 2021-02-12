Итоги "Всебелорусского собрания" в Минске: что ждет Беларусь и "перлы" Лукашенко

Для белорусского правителя съезд в Минске стал отдушиной после многих месяцев протестов

Беларусь продолжит играть роль сателлита России, задержанным противникам самопровозглашенного президента Лукашенко свобода в обозримом будущем не светит, а несогласных будут ждать новые репрессии.

Об этом на шестом Всебелорусском народном собрании (ВНС), которое проходило 11-12 февраля, сказал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко

Сайт "Сегодня" разбирался в том, какие заявления были сделаны на двухдневном мероприятии.

Театр одного актера

Несмотря на название, преимущественная часть времени была отведена выступлению белорусского правителя Александра Лукашенко – в первый день 2,7 тысячи собравшихся слушали его речь более четырех часов, и чуть меньше часа на второй день.

Почти ничего нового Лукашенко не сказал – многое им уже было озвучено ранее. Поэтому некоторые политологи уже заявили, что мероприятие было организовано "для одного человека" и как попытка легитимизации его режима.

Кроме того, аплодисменты и овации, которыми сопровождалось едва ли не каждое высказывание правителя очевидно, стало для него психологическим стимулятором на фоне многотысячных протестов, которые не прекращались с августа прошлого года

/ Фото: Reuters

"Белорусы будут умирать за свою страну, в том числе за Россию"

Как уже говорилось, нового было сказано мало. Высказанные Лукашенко тезисы еще раз подтвердили его позицию по ряду политических вопросов.

О России. "Пока мы стоим плечом к плечу, никто нас на колени не поставит, никто не наклонит! Белорусы будут умирать за свою страну, в том числе за Россию".

О протестах. 35−40% участников (68 тысяч человек в Минске) акций — тунеядцы, которых "надо заставить работать".

О выборах. "Нельзя нарисовать 80%, если кому-то не нравится 80%, пусть будет 76%, пусть даже будет 68%, как в среднем сейчас по анкетам, или 74,5% – по опросам, пускай! Но все равно мы победители, за нами подавляющее большинство народа".

О бизнесе. "Я всегда бизнес предупреждал: ребята, у нас не запрещено заниматься политикой. Но помните: если вы работаете в бизнесе и приходите в политику, там другие законы, другие правила". Их надо "поставить всех на место".

О политзаключенных. "Если человек достанет Уголовный кодекс, покажет мне хоть одну политическую статью и скажет, что на основании этой политической статьи кто-то осуждён, мы будем думать, какие принимать решения. Но у нас не было и нет никаких политических заключенных".

/ Фото: Reuters Реклама

Дальше будет

Относительно "свежим" и одним из самых важных объявлений стал анонс конституционной реформы. Хотя о ней Лукашенко тоже раньше говорил.

В этот раз он углубился немного больше. Во-первых, по словам Лукашенко, новый проект основного закона должен быть готов в этом году, а в начале следующего – вынесен на референдум, который хотят совместить с местными выборами (они пройдут до 18 января 2022 года).

Именно новая Конституция, по идее власти, должна обеспечить "честные и открытые президентские выборы".

Вдобавок, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, который отметился среди немногочисленных выступавших, предложил внести в новый проект основного закона взаимодействие с Россией в качестве "основного вектора нашего развития".

В-третьих, Лукашенко предложил придать Всеболарусскому народному собранию статус конституционного органа, и Конституционный суд уже это поддержал.

Курьезы

Естественно, не обошлось без "перлов" из уст "главнокомандующего". В частности, Лукашенко открыл "секрет" с намеком на конспирологию: кнопочные мобильники лучше "двенадцатых смартфонов и айфонов".

"Хотите, чтобы американцы вас каждую минуту отслеживали, где вы находитесь и что вы паритесь по этим "айфонам". Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю", — сказал Лукашенко.

Касательно демографической политики, правитель "потребовал" от белорусок рожать по 3-4 ребенка, однако, как говорится, есть нюанс.

"Одного родила, но один – это не ребенок, родит и второго. Но третий – это мой ребенок", – сказал непризнанный Украиной президент, подразумевая, что государство будет поддерживать многодетные семьи.

Не обошел Лукашенко стороной и историю.

"20 веков нас ставили на колени, хватит!" – предупредил он, хотя первое летописное упоминание Беларуси (а именно о ее древнейшем городе Полоцке) относится к 862 году.

Также не может не вызывать улыбку и его "откровение" о том, что "Беларусь — последнее суверенное государство в Европе".

Однако "отжигал" не только он. Некоторые участники собрания настолько "прониклись" его речью, что вообще заснули.