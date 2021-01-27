В мире более 100 млн человек инфицировались коронавирусом

В мире за все время пандемии коронавируса число зафиксированных случаев достигло 100 243 101.
Согласно статистике, почти 1,3% населения мира инфицировано COVID-19.
Наибольшее количество случаев COVID-19 фиксируют в таких странах:
- США – 25 437 228;
- Индия – 10 676 838;
- Бразилия – 8 933 356;
- Россия – 3 716 228;
- Великобритания – 3 700 268.
От осложнений, вызванных COVID-19, больше всего летальных исходов в таких странах:
- США – 425 062;
- Бразилия – 218 878;
- Индия – 153 587;
- Мексика – 152 016;
- Великобритания – 100 359.
В то же время тех, кто поборол вирус, больше всего в Индии – 10 345 985 человек.
Ранее в ВОЗ предупредили: есть большая вероятность, что коронавирусная инфекция станет эндемическим заболеванием, которое будет появляться снова.
Также в ВОЗ заявляли, что мир не должен считать уничтожение или искоренение нового коронавируса критерием успеха.
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