В мире более 100 млн человек инфицировались коронавирусом

Больше всего заболевших фиксируют в США

В мире за все время пандемии коронавируса число зафиксированных случаев достигло 100 243 101.

Согласно статистике, почти 1,3% населения мира инфицировано COVID-19.

Наибольшее количество случаев COVID-19 фиксируют в таких странах:

США – 25 437 228;

Индия – 10 676 838;

Бразилия – 8 933 356;

Россия – 3 716 228;

Великобритания – 3 700 268.

От осложнений, вызванных COVID-19, больше всего летальных исходов в таких странах:

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США – 425 062;

Бразилия – 218 878;

Индия – 153 587;

Мексика – 152 016;

Великобритания – 100 359.

В то же время тех, кто поборол вирус, больше всего в Индии – 10 345 985 человек.

Ранее в ВОЗ предупредили: есть большая вероятность, что коронавирусная инфекция станет эндемическим заболеванием, которое будет появляться снова.

Также в ВОЗ заявляли, что мир не должен считать уничтожение или искоренение нового коронавируса критерием успеха.