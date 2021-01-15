В мире от COVID-19 умерли более 2 млн человек – статистика

В мире за все время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 2 миллионов человек.
Об этом свидетельствуют данные Worldometers.
Только за последние сутки скончались более 15 тысяч человек.
Всего в мире было зафиксировано более 93 млн случаев заражения коронавирусом. Побороть болезнь смогли 51,3 млн заболевших.
Наибольшее количество случаев COVID-19 фиксируют в таких странах:
- США – 23 282 329;
- Индия – 10 512 093;
- Бразилия – 8 324 294;
- Россия – 3 459 237;
- Великобритания – 3 269 725.
Самый высокий уровень смертности в таких странах:
- США – 397 832;
- Бразилия – 207 160;
- Индия – 151 954;
- Мексика – 136 917;
- Великобритания – 86 015.
Ранее мы сообщали, что в Норвегии, где недавно началась национальная кампания по вакцинации, скончались двое человек, которых привили средством от коронавируса Pfizer/BioNTech.
Ранее аналогичный скандал разгорелся и в Швейцарии, где скончался пожилой человек, которому тоже ввели препарат, разработанный Pfizer/BioNTech.
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