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В мире от COVID-19 умерли более 2 млн человек – статистика

15 января, 03:30

Юлия Ляхова

Наибольшее количество смертельных случаев в США

В мире за все время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 2 миллионов человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Только за последние сутки скончались более 15 тысяч человек.

Всего в мире было зафиксировано более 93 млн случаев заражения коронавирусом. Побороть болезнь смогли 51,3 млн заболевших.

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Наибольшее количество случаев COVID-19 фиксируют в таких странах:

Самый высокий уровень смертности в таких странах:

Ранее мы сообщали, что в Норвегии, где недавно началась национальная кампания по вакцинации, скончались двое человек, которых привили средством от коронавируса Pfizer/BioNTech.

Ранее аналогичный скандал разгорелся и в Швейцарии, где скончался пожилой человек, которому тоже ввели препарат, разработанный Pfizer/BioNTech.

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статистика коронавирус пандемия

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