В мире ввели больше 12 млн доз вакцины от коронавируса: карта

Израиль лидирует по темпам иммунизации населения – здесь привили уже больше 12% людей

В мире продолжается крупнейшая в истории кампания вакцинации населения планеты – по состоянию на 3 января инъекции от коронавирусной инфекции получили уже более 12 млн людей.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-трекера Оксфордского университета Our World in Data.

Лидерами по темпам вакцинации в совокупном показателе являются Китай и США, где распространили уже 4,5 млн и 4,23 млн доз COVID-препаратов соответственно. Недавно Израиль тоже пересек отметку в 1 млн вакцинированных жителей, став третьим в мире.

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В то же время Израиль лидирует по соотношению количества иммунизированного населения и общей его численности – почти 12,6% жителей страны уже получили вакцину. В Бахрейне иммунизировали уже 3,53% граждан, а в Великобритании – 1,39%.

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Как сообщает Bloomberg, человечество уже забронировало 8,25 млрд доз вакцины (лидер по предзаказам – это AstraZeneca, которую планируют ввести 1,46 млрд людей).

Если бы лекарства удалось распределить равномерно, этого хватило бы для иммунизации почти половины населения планеты. Однако львиная доля препаратов досталась развитым странам, а другим государствам придется подождать до 2022 года.

Напомним, что накануне сообщалось о 10,8 млн вакцинированных в мире.

Также мы сообщали, что первой вакциной, которую официально признала Всемирная организация здравоохранения, был препарат компаний Pfizer/BioNTech.

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