В Москве омоновец ударом дубинки по голове сбил с ног журналиста: подробности (видео)

В Москве во время протестов во вторник, 2 февраля, против приговора оппозиционеру Алексею Навальному, омоновец сильно ударил дубинкой по голове журналиста, который исполнял свои обязанности и на нем был жилет представителя прессы.

Момент удара журналиста дубинкой попал на видео.

Удар был такой силы, что молодой человек мгновенно упал на спину.

Журналист позже рассказал, что он снимал, как активисты убегали от сотрудников ОМОН. Один из силовиков во время стычки с протестующими толкнул журналиста, а на его просьбу не толкать представителя пресы ответил матом и со всей силы ударил дубинкой по голове.

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От удара журналист упал на землю. Он пожаловался, что после удара у него помутнело в глазах и был звон в ушах.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному, присудив вместо условного срока, к которому он был приговорен ранее, 3,5 года колонии общего режима.

Сразу после вынесения приговора Навальному россияне вышли на новые протесты – в Москве и Петербурге снова прошли жесткие задержания и избиения протестующих силовиками.