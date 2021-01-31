В Москве первые задержания начались еще до митинга в поддержку Навального (видео)

Сегодня 31 января в Москве еще до начала протестов в поддержку росссийского оппозиционера Алексея Навального силовики начали задерживать людей.

Как сообщает российское МБХ медиа, первое задержание произошло на Чистых прудах в Москве. Причину задержания не объяснили, силовики несколько раз ударили мужчину по ногам.

Силовики перекрыли Лубянку для пешеходов. Вдоль тротуаров на Мясницкой улице, Лубянском проезде и других улицах, прилегающих к Лубянке, выставлены металлические ограждения, переход с Мясницкой улицы на Лубянку и Старую площадь перекрыт. В городе выставлены усиленные наряды полиции у зданий посольств и на ключевых развязках дорог.

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С 08:00 и до особого распоряжения на вход и выход закрыты 7 станции метро: "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город".

Как сообщает BBC.com, проезд по Большому каменному мосту открыт. В центр по нему движется колонна из десятка снегоуборочных машин. Движение транспорта по центральным улицам не ограничено. Моховая, Охотный ряд, Тверская, Большая Лубянка, Старая и Новая пл., Покровка – свободны.

При этом все указанные улицы и весь центр в целом полностью на особом положении – везде стоят рамки и дежурят силовики.