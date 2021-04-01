В Москве после вакцинации "Спутником V" заболели около тысячи человек

Все заболевшие были привиты от COVID-19 дважды

В Москве (Россия) около тысячи человек заболели коронавирусом после вакцинации вторым компонентом вакцины "Спутник V".

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что заболевшие – преимущественно те вакцинированные, у которых после прививки вторым компонентом прошло более двух недель.

В комплексе социального развития Москвы также утверждают, что 76% из числа заболевших переносят COVID-19 в легкой или бессимптомной форме.

Реклама

Напомним, журналистка Екатерина Дементьева, которая назвала себя "амбассадором" вакцины "Спутник V", заболела COVID-19 после двух доз российской вакцины.

Кстати, из-за тайных договоренностей между словацким премьером Игорем Матовичем и Россией о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V", в Словакии разразился правительственный кризис, в результате которого премьер подал в отставку.

Мы также сообщали, что в Европейском Союзе заявили, что не нуждаются в российской вакцине Sputnik V от COVID-19, поскольку им достаточно производимых в Европе вакцин.