В Москве сторонники Навального дошли до "Матросской тишины", начались задержания

В Москве, где проходит акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, протестующие дошли до СИЗО "Матросская тишина". Именно там содержат Навального.

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Возле "Матросской тишины" Росгвардия перекрыла подходы к СИЗО и начала задерживать участников протеста. В одной из колонн, которая дошла к СИЗО, шла Юлия Навальная. По данным СМИ, ее задержали.

Полицейские стоят не только возле "Матросской тишины", но и на прилегающих улицах, они выстроились в цепь. Из громкоговорителей они рассказывают о незаконности акций.

Отметим, что к СИЗО протестующие пошли после того, как их вытеснили из центра Москвы.

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Напомним, что "Сегодня" ведет текстовый онлайн о митингах в поддержку Навального в России.

Также в Сети появилось показательное фото из Красноярска. Там силовики окружили протестующих и начали их задерживать внутри импровизированного квадрата. По последним данным, там задержали 147 человек.