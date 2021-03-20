В Москве загорелся Измайловский Кремль: видео пожара

В Москве загорелся Измайловский Кремль. Огонь охватил старинные деревянные конструкции.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что общая площадь пожара составила всего 20 метров. Возгорание зафиксировано на первом этаже одного из деревянных зданий.

Сейчас огонь уже почти потушен, на месте работают спасатели.

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Видео: Telegram-канал Baza

Кремль в Измайлове — культурно-развлекательный комплекс, построенный в 1998—2007 годах на территории усадьбы Измайлово.

Напомним, ранее в российском городе Рязань произошел мощный пожар в торгово-развлекательном центре.

Кроме того, мы сообщали, что пятеро детей, их мать и бабушка сгорели в городе Ельня Смоленской области России.Загорелся частный деревянный дом. Спастись удалось только отцу – его госпитализировали с ожогами. Старшему ребенку было 11 лет. Младшим, близнецам – всего год.