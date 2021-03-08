Экономике Мьянмы грозит остановка из-за военного переворота

В Мьянме, где продолжаются протесты против военного переворота, который сверг гражданское правительство, новому Кабинету министров могут объявить внутренний экономический бойкот.

Об этом сообщает Reuters.

Уже не менее девяти профсоюзов, объединяющих работников строительного, промышленного сектора и сельского хозяйства, обратились ко "всему народу Мьянмы" с призывом прекратить работу, чтобы восстановить избранное правительство Аун Сан Су Чжи.

/ Фото: REUTERS

В заявлении профсоюзов говорится, что продолжения деловой и экономической активности играет на руку захватившим власть военным, "поскольку они подавляют энергию народа Мьянмы".

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"Пришло время принять меры в защиту нашей демократии", – призывают мьянманцев.

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/ Фото: Reuters

В связи с этим 8 марта в столице Янгоне были закрыты все крупные торговые центры, а заводы прекратили производство.

Тем временем в стране продолжает расти число погибших протестующих. По данным ООН, на прошлой неделе в результате действий полиции и военных были убиты более 50 участников демонстраций. 8 марта погибло еще как минимум двое мужчин – они скончались, получив огнестрельные ранения в голову после обстрела акции в городе Мьичина на севере страны.

/ Фото: REUTERS

А накануне после задержания полицией скончался Кхин Маунг Латт – официальный представитель партии "Национальная лига за демократию" госсекретаря Аун Сан Су Чжи. На теле и голове мужчины обнаружили множество гематом.

Напомним, Европейский Союз пригрозил принять меры из-за убийства мирных демонстрантов в Мьянме.

Видео: Сегодня