В Мьянме расстреливают протестующих против госпереворота: 18 погибших (фото и видео)

28 февраля стало самым кровавым днем за все время протестов против военного переворота в Мьянме

В Мьянме продолжаются протесты против военного переворота и ареста политического руководства страны – в результате разгона демонстрантов погибли не менее 10 человек

Об этом сообщает местный портал Mizzima.

Фото: REUTERS/Ann Wang

28 февраля по всей стране прошли массовые митинги, участники которых требовали освободить главу правящей партии и лидера страны Аун Сан Су Чжи и ее соратников.

Военные утверждают, что используют только резиновые пули, однако активисты утверждают, что ранения погибших были нанесены боевыми патронами. Сообщается о жертвах в городах Янгон, Тавой, Пегу, Мандалай, Пакхоуку, Мьейе и Моламьяйн. Кроме того, в Тавое порядка 20 человек были госпитализированы с травмами различной тяжести.

/ Фото: Reuters

В то же время, в управлении Совета ООН по правам человека в Азии утверждают, что из-за действий силовиков погибли 18 мьянманцев и еще 30 были ранены. Ранее сообщалось о трех погибших.

/ Фото: Reuters

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Кроме резиновых пуль, военные и полиция используют для разгона толпы слезоточивый газ, водометы и дубинки. Протестующие при этом обороняются самодельными щитами, в том числе вырезанными из бочек.

/ Фото: Reuters

С момента военного переворота в стране были задержаны 854 человека, менее девяти из них были представителями СМИ. Саму Аун Сан Су Чжи не видели с момента ареста 1 февраля. 1 марта она должна предстать перед назначенным хунтой судом.

Фото: Dawei Watch/REUTERS

Стоит отметить, что США, Евросоюз и другие крупные страны уже осудили госпереворот и насилие в отношении протестующих, пригрозив ввести санкции.

Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

Также сообщается, что военное руководство уволило посла страны Мьянмы в ООН Чжо Мо Туна, который выступил против переворота и призвал международное сообщество решительно действовать.