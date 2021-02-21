В Нигерии разбился военный самолет (видео)

Погибли шесть человек

В Нигерии, недалеко от международного международного аэропорта Абуджи им. Ннамди Азикиве, разбился самолет King Air 350, он принадлежал ВВС Нигерии.

Об этом сообщает местное издание Vanguard.

Самолет вылетел из Абуджи в 10:33 по Гринвичу. Он направлялся в Минну.

На борту находились 6 человек, включая двух членов экипажа. Все люди погибли. На место сразу же прибыли спасатели, чтобы ликвидировать возгорание.

Реклама

Директор по связям с прессой и общественностью Федерального министерства авиации Джеймс Одауду подтвердил факт инцидента.

СМИ сообщают, что причиной стала неисправность двигателя.

Ранее мы сообщали, что в Бразилии в авиакатастрофе погиб президент клуба четвертого бразильского дивизиона "Пальмас" Лукас Мейер.