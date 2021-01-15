Страшное ДТП в Нью-Йорке: автобус вылетел с моста и повис (фото и видео)

В Нью-Йорке произошла дорожная авария, в результате которой пассажирский автобус-гармошка вылетел с эстакады и повис над землей.
Как сообщает ABC, ДТП произошло поздно вечером 14 января (по местному времени) в районе Бронкс.
В результате аварии пострадали не менее восьми человек, включая водителя. Всех их доставили в районную больницу – травмы большинства потерпевших оцениваются как незначительные, однако водитель автобуса находится в тяжелом состоянии.
Предполагается, что водитель автобуса не справился с управлением. Другая возможная причина ДТП – неисправность тормозов автобуса.
В результате автобус пробил заграждение и передняя часть "гармошки", вылетев за пределы моста, упала с 15-метровой высоты на нижнюю дорогу.
Напомним, что похожий инцидент произошел прошлым летом в Варшаве, где автобус-гармошка пробил заграждение виадука и, вылетев с виадука, разломился пополам и упал на дорогу с пятиметровой высоты.
А месяц назад в Нью-Йорке произошло другое ДТП – в центре Манхэттена автомобиль въехал в участников движения Black Lives Matter.
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