В Польше хотят лишить геев и лесбиянок последней возможности усыновить ребенка

В Польше хотят запретить геям, лесбиянкам, бисексуалам и трансгендерам усыновлять детей. Соответствующий законопроект разработало Министерство юстиции Польши.

Об этом сообщает Reuters.

На данном этапе в Польше уже запрещено усыновление для однополых пар. Однако существовала альтернатива – если заявку подает один из будущих родителей. Сейчас же хотят лишить поляков и этой возможности.

"Мы готовим изменение в закон, которая запретит людям, живущим с людьми того же пола, усыновлять детей. Поэтому однополая пара не сможет усыновить ребенка", – сказал замминистра юстиции Михал Войчик.

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Он утверждает, что подобную инициативу внесли ради безопасности и благополучия детей. Однако, ЛГБТ-активисты убеждены, что дети, наоборот, пострадают от этого запрета.

"Надо быть по-настоящему злым человеком, чтобы отказывать детям в доме, и не важно – говорится о гетеросексуальной паре или однополой. Дети заслуживают право на дом", – сказал активист Бартош Сташевский.

Новый законопроект обязывает польские агентства по усыновлению выяснять, находятся ли заявители в однополых отношениях. Он также внесет уголовное наказание за указание ложной информации в анкете.

Ранее мы сообщали, что в документальном фильме "Франческо" о Папе Римском показали его высказывания в поддержку легализации однополых браков, что вызвало скандал в Ватикане.