В Польше хотят посадить писателя за одно слово в адрес президента

Если бы в Украине был такой закон, то пришлось бы посадить полстраны

Известному польскому писателю Якубу Жульчику грозит три года тюрьмы за то, что назвал президента своей страны идиотом. Ему уже выдвинули обвинения.

В адрес польского лидера Анджея Дуды писатель резко высказался еще в ноябре, к тому же это было в соцсети. А все из-за того, что, по мнению автора поста, Дуда не понимает особенностей избирательного процесса в США, потому и назвал его идиотом.

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Теперь по закону об оскорблении государственных деятелей публицисту грозит тюрьма. Прокуратура Варшавы уже выдвинула Жульчику обвинения. Своей вины он не признает и говорит, что может стать первым писателем в истории современной Польши, осужденным за слово.

Видео: Сегодня

Тем временем новости "Сегодня" узнавали, как украинские мигранты в Польше организуют бизнес "для своих". Заробитчане в основном говорят по-польски, но покупать, лечиться и стричься все равно хотят у земляков.