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В Польше объявили национальный локдаун из-за COVID-19

17 марта, 18:32

Юлия Ляхова

Ограничения будут действовать до 9 апреля

В Польше из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, возникшей из-за COVID-19, с субботы, 20 марта, вводят национальный локдаун по всей стране.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает RMF24.

По его словам, ограничения будут действовать до 9 апреля. Однако, если ситуация не ухудшится – национальный локдаун продлят.

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Что будет закрыто:

Отмечается, что у 52% новых инфицированных коронавирусом в Польше уже обнаружили британский вариант.

Ранее мы писали, что в Сербии вернули жесткий карантин, а в Португалии смягчают карантинные ограничения, введенные в январе для борьбы с пандемией коронавируса.

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