В Польше разбили табличку памяти коммунистки из УССР: Украина требует наказать вандалов

/ Фото: Facebook

В польском Перемышле неизвестные уничтожили мемориальную табличку, посвященную украинской художнице Елене Кульчицкой, польской активистке в борьбе за независимость Винценте Тарнавской и американскому психоаналитику Хелен Дойч.

Посольство Украины в Польше решительно осудило этот акт вандализма и требует привлечения виновных к ответственности, о чем сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

Как сообщает Укринформ, акт вандализма совершен в ночь на вторник, 2 февраля. Табличка была установлена в сентябре-2020 в честь украинской, польской и еврейской деятельниц – Елены Кульчицкой, Винценты Тарнавской и Хелен Дойч – на доме в центре Перемышля, где они проживали в конце XIX – начале XX века.

/ Фото: Facebook

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Согласие на установку таблички дали жители дома, а также отдел архитектуры Подкарпатского воеводства. Свои замечания по содержанию таблички высказал Институт национальной памяти Польши. В ИНП Польши отметили, что фамилия Елены Кульчицкой на табличке является элементом пропаганды коммунизма в публичном пространстве. Как отметили в ИНП, Кульчицкая была активной коммунистической деятельницей в СССР, в тому числе депутатом Верховного Совета УССР в 1951-1956 годах.

Против установления этой мемориальной таблички в Перемышле выступали польские националистические организации.

Напомним, в январе 2020-го в Польше вандалы осквернили братскую могилу воинов УПА.

Как заявили в МИД Польши, этот акт вандализма был попыткой поссорить Киев и Варшаву.