В Польше разразился скандал из-за вакцинации знаменитостей от COVID-19

Первыми должны были привить медработников, а не известных личностей

Матеуш Моравецкий. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Начало вакцинации от COVID-19 в Польше сопровождается скандалом. Известные персоны привились, не соблюдая очереди.

Об этом сообщает TVN24.

Кампания вакцинации от коронавируса стартовала 27 декабря. И первыми должны прививать медработников.

Среди "вакцинированных не в порядке очереди" заметили:

представителей актерской профессии – Кристину Янду, Марию Северин и Виктора Зборовского;

бывшего-вице-премьер-министра, а ныне депутата Европарламента Лешека Миллера.

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Все они признали, что вакцинировались первой дозой.

"Информация в СМИ об известных людях, в том числе о людях из мира культуры и политики, которые были вакцинированы вне очереди, – это настоящий скандал", – подчеркнул премьер-министр Матеуш Моравецкий.

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Министр здравоохранения Адам Недзельски объявил, что в понедельник Варшавский медицинский университет проверят на предмет распределения вакцин.

Университет, в свою очередь, также заявил, что хочет расследовать этот вопрос.

Ранее он сообщил, что получил несколько сотен доз от Государственного управления материальных резервов, которые нужно было израсходовать до конца года.

Однако глава Государственного управления материальных резервов Михал Кучмеровский опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что медицинский университет не получал никаких дополнительных вакцин и "уж точно не для знаменитостей".

Напомним, в мире наблюдают нехватку вакцины от коронавируса. Немецкая компания BioNTech ищет возможности, чтобы увеличить объемы производства для вакцинации максимального количества людей и стран.

А тем временем Польша заявила, что будет бесплатно вакцинировать украинских мигрантов:

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