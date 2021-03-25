В Польше скончался шестой украинец, пострадавший в ДТП: легкие были уничтожены

В Польше скончался еще один украинец, который ехал в автобусе "Познань – Херсон", слетевшем с трассы и попавшем в ДТП неподалеку Перемышля. Это уже шестой погибший в страшной аварии, которая произошла 5 марта. 45-летний Василий из Тернопольской области умер прошлой ночью в госпитале города Жешув.

А в больнице Перемышля продолжают бороться за жизнь 28-летней Анастасии из Каменец-Подольского. Девушка в коме. Она единственная из пострадавших в этой аварии остается в Польше на лечении.

Но в тяжелом состоянии остается еще одна украинка с аварии уже другого нашего автобуса, который слетел с трассы в том же месте ровно через неделю. Там погиб водитель. Его тело должны отправить в Украину в понедельник, 29 мартв, вместе с шестым умершим из автобуса "Познань – Херсон", сообщили в консульстве Украины в Люблине.

Консул Украины в Люблине Василий Павлюк рассказал:

"К сожалению, его не вытащили врачи. У него были уничтожены легкие. Надеялись, что он выйдет из комы. Это у нас шестая жертва аварии. Пятеро погибли на месте, это шестой человек, который в той аварии предыдущей погиб. Девочка находится еще в коме, за нее борются врачи".

Напомним, в Польше водителю автобуса выдвинули обвинение в неумышленном совершении ДТП.

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