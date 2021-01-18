В Польше украинцу дали 20 месяцев тюрьмы за избиение пьяного хама

Апелляционный суд смягчил вину гражданина Украины, но все равно отправил его за решетку

В польском Кракове апелляционный суд вынес окончательный приговор украинцу, который ударил поляка в лицо. Наш земляк должен будет провести за решеткой 1 год и 8 месяцев.

Об этом сообщает местное издание dziennikpolski24.pl.

Инцидент произошел еще в 2018 году. Тогда перед одним из хостелов изрядно пьяный гражданин Польши Лукаш Б., которого раньше выселили оттуда из-за неплатежей и воровства, словесно оскорбил 40-летнего украинца Максима Б. Тот в ответ ударил его один раз по лицу. От удара поляк упал на землю и на мгновение потерял сознание. Его отвезли в больницу с переломом носа и серьезной черепно-мозговой травмой. Врачам пришлось делать операцию.

Судебный медэксперт заявил, что травмы Лукаша могли быть вызваны падением, а не самим ударом, однако дело дошло до суда. Там пострадавший всю вину свалил на украинца, описывая его как агрессивного человека, которого боялись даже соотечественники. Себя же представил как спокойного человека, не злоупотребляющего алкоголем. Но свидетели рассказали другое, указав, что именно он был пьяницей и зачинщиком конфликтов.

Окружной суд в Кракове приговорил украинца до 3-х лет тюрьмы за причинение серьезного вреда здоровью потерпевшего, ведь у того возникли проблемы со слухом. В то же время суд отказал истцу в выплате компенсации, отметив, что именно поляк спровоцировал инцидент.

Незадолго до оглашения приговора Лукаш умер. В ответ Максим обжаловал решение суда. В апелляционной инстанции переквалифицировали уголовную статью и уменьшили приговор гражданину Украины до 20 месяцев лишения свободы.

Напомним, в декабре 2020 в Польше суд оправдал украинца за убийство пьяного иностранца.

Также говорилось, что на юге Польши в результате резни получили тяжелые ранения двое украинских студентов. Как оказалось, поножовщину устроил их соотечественник.

Новости "Сегодня" рассказывали о смерти молодой украинки в Польше:

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