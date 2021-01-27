В Польше украинец на фуре попал под поезд: смерть была мгновенной

В Польше 52-летний украинец за рулем грузового автомобиля с прицепом выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, где разогнавшийся поезд протаранил фуру.

Как сообщается на сайте местной полиции, трагедия произошла поселке Хочишев в Любушском воеводстве на западе Польши.

Фото: miedzyrzecz.policja.gov.pl

Сила удара была настолько велика, что части кабины грузовика и предметы из салона были разбросаны в радиусе десятков метров. На место инцидента быстро прибыли спасательные службы, водителя долгое время пытались реанимировать, однако все усилия были напрасными – мужчина скончался от полученных травм.

Фото: miedzyrzecz.policja.gov.pl

Пассажиры и машинист электропоезда "Зелена Гура – Гожув Великопольский" в аварии не пострадали. Механические повреждения были только у электрички. Причины и обстоятельства, которые привели к трагедии, сейчас устанавливает полиция.

Фото: miedzyrzecz.policja.gov.pl

В сети сообщают, что переезд хоть и был нерегулируемым, но имеет хорошую видимость. Почему водитель грузовика не заметил поезд стремительно приближался, ответить сложно.

Фото: miedzyrzecz.policja.gov.pl

Напомним, в 12-тысячном городе Вронки на западе Польши 21-летний украинец на легковом автомобиле протаранил ограждение местного кладбища и снес десяток могил.

Видео: Сегодня

Также напомним, на трассе под Краковом украинка не справилась с управлением и повредила девять автомобилей, проехав между двумя полосами движения.