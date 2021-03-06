В Польше в ДТП попал автобус с украинцами: шестеро погибли, еще 41 пострадал (фото)

В Польше в ДТП попал рейсовый автобус Познань – Херсон. В результате дорожной аварии погибли шестеро украинцев. Еще 15 человек получили травмы.
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
Что произошло?
Сегодня ночью вблизи города Кашице автобус с украинцами ударился об энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. В результате шесть граждан Украины погибли, еще 41 человек пострадал.
Некоторые люди сначала сказали, что чувствуют себя хорошо, но когда эмоции улеглись, начали испытывать разного рода недомогание. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
По данным ТVN24, всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей.
Как это было
Самый сильный удар получили не пристегнутые ремнем безопасности пассажиры. Когда автобус внезапно замедлился, пассажиров разбросало по вагону. Так они ударялись о сиденья и салон автобуса. Это вызвало множественные травмы головы, позвоночника, брюшной полости и конечностей.
В спасательной операции приняли участие около сотни пожарных, полицейских и фельдшеров. На место происшествия для перевозки раненых прибыли два вертолета.
Что говорят в МИД Украины
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко подтвердил гибель шестерых граждан Украины.
"Рейсовый автобус Познань – Херсон попал в ДТП. Шесть граждан Украины погибли", - написал он.
На место происшествия уже выехали консулы. Они сотрудничают с местными властями и больницами для помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии.
Напомним, ранее в Польше в ДТП попали двое украинцев, мужчины погибли.
Кроме того, в Египте произошла масштабная авария с участием туристического автобуса. Среди пострадавших есть украинцы.
Новости на эту же тему: