В Польше в ДТП попал автобус с украинцами: шестеро погибли, еще 41 пострадал (фото)

На место уже выехали консулы

В Польше в ДТП попал рейсовый автобус Познань – Херсон. В результате дорожной аварии погибли шестеро украинцев. Еще 15 человек получили травмы.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Что произошло?

Сегодня ночью вблизи города Кашице автобус с украинцами ударился об энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. В результате шесть граждан Украины погибли, еще 41 человек пострадал.

Некоторые люди сначала сказали, что чувствуют себя хорошо, но когда эмоции улеглись, начали испытывать разного рода недомогание. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

По данным ТVN24, всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей.

Как это было

Самый сильный удар получили не пристегнутые ремнем безопасности пассажиры. Когда автобус внезапно замедлился, пассажиров разбросало по вагону. Так они ударялись о сиденья и салон автобуса. Это вызвало множественные травмы головы, позвоночника, брюшной полости и конечностей.

В спасательной операции приняли участие около сотни пожарных, полицейских и фельдшеров. На место происшествия для перевозки раненых прибыли два вертолета.

Что говорят в МИД Украины

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко подтвердил гибель шестерых граждан Украины.

"Рейсовый автобус Познань – Херсон попал в ДТП. Шесть граждан Украины погибли", - написал он.

На место происшествия уже выехали консулы. Они сотрудничают с местными властями и больницами для помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии.

Напомним, ранее в Польше в ДТП попали двое украинцев, мужчины погибли.

Кроме того, в Египте произошла масштабная авария с участием туристического автобуса. Среди пострадавших есть украинцы.