В Польше возобновились протесты против запрета абортов (фото)

На протесты люди вышли в более чем 30 городах

В Польше после того, как в силу вступило решение Конституционного суда о запрете абортов, во многих городах люди вышли на протесты.

Об этом сообщает RMF24.

Митинги прошли в более чем 30 городах.

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

В Варшаве полиция задержала как минимум троих протестующих, ворвавшихся на территорию Конституционного трибунала. Среди них одна из лидеров Польской национальной женской забастовки Клементина Суханова.

В полиции заявили, что некоторые демонстранты вели себя агрессивно. Один полицейский был ранен.

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel Реклама

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Напомним, в Польше в среду, 27 января, было опубликовано и соответственно вступило в силу решение Конституционного суда об усилении запрета абортов, согласно которому аборты теперь разрешены только в случае изнасилования или угрозы жизни женщины.

22 октября 2020 года Конституционный суд Польши запретил аборты, даже если плод неизлечимо болен, и уже на следующий день в стране вспыхнули протесты.