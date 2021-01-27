В Польше вступил в силу запрет на аборты: протестующие заблокировали центр Варшавы

В Польше в среду, 27 января, было опубликовано и соответственно вступило в силу решение Конституционного суда об усилении запрета абортов, согласно которому аборты теперь разрешены только в случае изнасилования или угрозы жизни женщины. В связи с этим в стране снова разгораются протесты.

Об этом сообщает телеканал TVN 24.

Протест против запрета абортов в Варшаве / Фото: Reuters

Еще до опубликования решения в среду общественные организации анонсировали протесты и к вечеру люди вышли на улицы польских городов на стихийные митинги.

По сообщениям местных СМИ несколько сотен протестующих собрались у здания Конституционного суда в центре Варшавы, заблокировав прилегающие улицы.

Протест против запрета абортов в Варшаве / Фото: Reuters Реклама

Полиция пытается уговорить собравшихся разойтись через громкоговорители, в частности напоминая о запрете массовых собраний в стране из-за карантина в связи с коронавирусом.

Протест против запрета абортов в Варшаве / Фото: Reuters

Напомним, 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши запретил аборты, даже если плод неизлечимо болен и уже на следующий день в стране вспыхнули протесты.

В начале ноября правительство Польши приостановило введение запрета на аборты из-за массовых протестов по всей стране, а президент президент Анджей Дуда предложил принять новый закон и позволить аборты в случае, если плод имеет дефекты, угрожающие жизни ребенка.