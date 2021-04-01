В правительстве Германии заговорили о моратории на "Северный поток – 2"

В Германии призвали ввести мораторий на достройку российского газопровода "Северный поток 2", поскольку он может серьезно навредить отношениям с Соединенными Штатами.

Об этом заявил координатор по связям с США при правительстве ФРГ и однопартиец канцлера Ангелы Меркель Петер Байер, передает издание Wirtschaftswoche.

"Этот проект является серьезным камнем преткновения для перезагрузки трансатлантических отношений. Американцы ожидают, что мы не только изменим нашу риторику, но и докажем действиями. Поэтому я выступаю за мораторий на "Северный поток – 2", – заявил он.

По словам Бейера, Германия должна считаться с мнением властей США, которые являются резким и последовательным критиком проекта второй ветки газопровода "Северный поток", поскольку ей невыгодна изоляция от США.

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"Сильная Европа – да. Изоляции от США – нет", – заявил политик.

Напомним, 28 марта госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять властям Германии, что если они продолжат строить "Северный поток – 2", то санкции будут усилены.

Ранее президент США Джо Байден назвал российский проект "невыгодной сделкой для Европы", при этом американцы хотят укрепить отношения с Германией, по-прежнему выступающей за его завершение.