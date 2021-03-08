В результате мощных взрывов в Экваториальной Гвинее погибли 15 человек, сотни раненых

Разрушены десятки домов у военной базы в Бате

В Экваториальной Гвинеи в воскресенье, 7 марта, прогремела серия мощных взрывов на военной базе в городе Бата, вследствие чего погибли 15 человек, около 500 пострадали.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Reuters.

Согласно сообщениям очевидцев и местных СМИ, из-за взрыва с расположенных рядом домов сорвало железные крыши, многие дома почти полностью разрушены – от них осталось одна-две стены.

Спасатели вытаскивали из под завалов множество пострадавших и жертв.

Реклама

Городская больница переполнена ранеными, многие из них в тяжелом состоянии, некоторые лежат на полу или на столах, ожидая пока к ним подойдут врачи.

Президент страны Теодоро Обианг Нгема заявил, что серия крупных взрывов на военной базе вызвана халатностью, связанной с применением динамита.

Видео: REUTERS

В заявлении, переданном по национальному телевидению, Обианг призвал к международной поддержке усилий по восстановлению города и помощи пострадавшим.

Напомними, в феврале в Греции произошел взрыв, который практически до основания уничтожил трехэтажное здание отеля в городе Кастория.

Мы также сообщали, что в январе в столице Ирака Багдаде произошел двойной теракт, в результате которого 17 человек погибли и более 25 получили ранения.