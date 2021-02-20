В РФ на обогатительной фабрике произошло обрушение – есть жертвы (фото)

В России в городе Норильск на горно-обогатительной фабрике обрушилась галерея одного из цехов, погиб по меньшей мере один человек.

Об этом сообщает главное управление МЧС по Красноярскому краю.

Предварительно, на фабрике шли ремонтные работы.

Фото: главное управление МЧС по Красноярскому краю

Под завалами оказались по меньшей мере шесть человек, четверых удалось спасти, поиски еще двух человек продолжаются.

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Как позже сообщили СМИ, один из пострадавших скончался.

"Предварительно галерея находилась в ремонте. Именно эти работы могли спровоцировать обрушение", – говорится в сообщении.

Недавно в России в Самарской области произошло ДТП, грузовик столкнулся с рейсовым автобусом.

Также ранее в России самосвал протаранил колонну военных автобусов. В результате происшествия погибли четыре человека, более 20 пострадали.

Сообщалось также, что в России в результате ДТП с пассажирским автобусом погибли двое граждан Украины. Еще двое пострадали, их госпитализировали в местную больницу.