Несмотря на требование ЕСПЧ: суд в России отказался отменить приговор Навальному

Суд признал законным замену условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному на реальный.

Об этом сообщает Штаб Навального в Москве.



Так, суд учел нахождение Навального под домашним арестом в течение полутора месяцев — с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года. С учетом этого времени, а также месяца в "Матросской тишине", Навальному остается сидеть примерно 2 года и 5 месяцев.

"Я не жалею, что вернулся. Я испытываю удовлетворение", - выступил Навальный с последним словом.

Как пишут СМИ, Алексей Навальный отправится в колонию уже на следующей неделе.

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Так, около 10 утра Навального доставили в суд из СИЗО "Матросская тишина", где он сидит после ареста. Полиция усилила меры безопасности вокруг суда, но ситуация там спокойная.

Отметим, сегодня в России должно пройти два судебных заседания по заключенному оппозиционеру Алексею Навальному. Заседания проходят в здании Бабушкиного суда Москвы.

Напомним, что 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному, отменив условный срок, к которому его приговорили ранее. Оппозиционер получил 3,5 года колонии общего режима. В Общественной наблюдательной комиссии утверждают, что его собираются отправить в одну из колоний Центрального федерального округа РФ.