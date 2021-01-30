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В России грузовик столкнулся с пассажирским автобусом: погибли 10 человек (фото)

30 января, 04:05

Юлия Ляхова

Пять человек находятся в реанимации

Вечером 29 января, в России в Самарской области произошло ДТП, грузовик столкнулся с рейсовым автобусом.

Как говорится на сайте Следственного комитета РФ по Самарской области, погибли 10 человек, еще пять находятся в реанимации.

Установлено, что причиной ДТП стал выезд грузовика на встречную полосу, после того как его полуприцеп занесло. Рейсовый автобус, в который влетел грузовик, направлялся из Сызрани в Ульяновскую область.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, способствовавшие ДТП.

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Фото: СК РФ по Самарской области

Напомним, ранее в России самосвал протаранил колонну военных автобусов. В результате происшествия погибли четыре человека, более 20 пострадали.

Сообщалось также, что в России в результате ДТП с пассажирским автобусом погибли двое граждан Украины. Еще двое пострадали, их госпитализировали в местную больницу.

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