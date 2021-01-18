В России лавину спустили на горнолыжный курорт: десятки людей пропали без вести

В российской Карачаево-Черкесии в районе поселка Домбай у горы Мусса-Ачитара лавина накрыла горнолыжный курорт.

Под лавиной оказались два вагончика проката горнолыжного снаряжения, и было повреждено кафе. В пресс-службе МЧС России сообщили, что на горнолыжной трассе в момент схода лавины находились от четырех до 12 человек, однако СМИ сообщают, под снегом могли оказаться до 20 человек, в том числе несколько детей.

Как оказалось, спуск снежной лавины в горах Домбая был принудительным, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"По предварительной информации, это был принудительный спуск лавин, в результате она сошла на горнолыжную трассу", – сказал собеседник агентства.

На месте схода лавины задействовали спецтехнику, кроме того, поиск тел вели с помощью длинных щупов, которыми пробивали толщу снега. Поисковые мероприятия дали результат – была обнаружена живой женщина, сообщает Интерфакс.

"Найдена женщина, ее состояние средней тяжести. Сейчас ее осматривают медики", – сказал собеседник агентства.

Видео: baza.io

ОБНОВЛЕНО: В оперативных службах сообщили, что предварительно пострадали четыре человека. К работам на склоне привлечено более 50 человек. Всего для поиска пострадавших будет привлечено 172 спасателей. СМИ также сообщают, что три человека находятся под лавиной, других ищут по гостиницам.

Напомним, в феврале-2020 после схождения лавины на западе Грузии погиб украинец.

А в 2018 году в Грузии произошел другой инцидент – из-за перебоев с электричеством на канатной дороге произошел сбой, она разогналась и стала выбрасывать лыжников в разные стороны. В результате пострадали 11 человек, включая двух туристов из Украины, а также граждан России и Швеции.