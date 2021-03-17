В России медведь гонялся за прохожим и попал под автобус (видео)

Чтобы спастись от зверя, мужчина выскочил на проезжую часть

В России в городе Нижневартовск медведь гнался за прохожим и попал под автобус. Его удалось спасти.

Об этом сообщает Telegram-канал "Мегаполис".

Видео: Telegram-канал "Мегаполис"

В Сети появилось видео, как медведь напал на прохожего мужчину, который говорил по телефону. Чтобы спастись от зверя, мужчина выскочил на проезжую часть, где автобус и сбил животное.

Зверь сбежал из клетки, которая была на территории одной из гостиниц города. Владельцем медведя оказался российский бизнесмен, который дал разрешение на его отстрел.

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Чтобы животное не усыпили, сейчас ему зоозащитники ищут новый дом. Пока медведя посадили в клетку и увезли обратно в вольер, из которого он сбежал.

Фото: Telegram-канал "Мегаполис"

Ранее мы писали, что на горнолыжном курорте в Румынии медведь гнался за лыжником, который спускался по склону. Происходящее сняли на видео пассажиры подъемника.