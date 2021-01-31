В России на митингах в поддержку Навального задержали более четырех тысяч человек (фото)

В России на акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли по всей стране 31 января, задержали более 4,5 тысячи человек.
Согласно данным "ОВД-Инфо", больше всего задержаний было в Москве – 1450.
По подсчетам Профсоюза журналистов и работников СМИ, в России задержано более 80 журналистов.
К слову, задержанных демонстрантов в России сегодня значительно больше, чем на митингах 23 января. Тогда было более 3,5 тысячи задержаний, их количество увеличивалось в ближайшие дни.
Сайт "Сегодня" ведет текстовый онлайн о митингах в поддержку Навального в России.
Напомним, в Москве возле следственного изолятора "Матросская тишина", где содержат российского оппозиционера Алексея Навального, были очень жесткие задержания.
Над задержанными россиянами издевались и во Владивостоке. Силовики стреляли из травматического оружия, били электрошокером и применяли насилие.
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