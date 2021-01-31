В России начались новые протесты в поддержку Навального: есть первые задержания (видео)

Сегодня 31 января в России проходят акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных.

Как сообщает телеграм-канал "СВЕЖЕСТИ" в Иркутске на протесты на главную площадь перед зданием областного правительства вышло много людей.

Силовики ведут себя более агрессивно: двигаются с щитами на жителей, пытаясь разогнать толпу. По оценке корреспондента "Коммерсанта", на протесты вышли от 300 до 400 человек. Задержаны восемь человек.

В Хабаровске вышли, по данным местного УВД, 60 человек, 13 задержаны. Силовики "в ходе учений" сплошным оцеплением перекрыли улицы Пушкина и Карла Маркса, примыкаюшие к площади Ленина, где проходили протесты. Акция на центральной площади уже завершилась.

Во Владивостоке на центральной площади города собираются люди, однако на подходах дежурят полицейские и по одному задерживают тех, кто приходит на акцию, сообщает местный штаб Навального. Задержанных сажают в автобусы.

Шествие в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных началось и в Новосибирске. Акция началась спонтанно, люди выдвинулись по главной улице Красному проспекту.

Фото: "Тайга-инфо"

В Южно-Сахалинске на протест вышли около пятидесяти человек.

Первым задержанным стал активист из Петропавловска-Камчатского Виктор Холманских. Он собирался развернуть плакат с требованием освободить российского оппозиционера Алексея Навального, но его задержали силовики.

В Якутске несмотря на мороз 43 градуса мороза, люди вышли на протесты.

В ночь на 31 января в Москве была задержана сотрудница канала "Навальный LIVE" . Как сообщила в Twitter глава предвыборного штаба Любови Соболь Ольга Ключникова, ее забрали в ОВД , не объяснив причин задержания. Той же ночью, по сведениям Ключниковой, в Москве задержали еще одну сотрудницу канала "Навальный LIVE" – корреспондентку Александру Шапалину.

Напомним, 23 января в России прошли массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который был арестован в аэропорту по прилету после лечения в Германии.

После заключения Навального Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о "дворце Путина" под Геленджиком ценой в 100 миллиардов рублей.