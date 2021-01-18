В России начался суд над Навальным: фото

В России начался суд над оппозиционером Алексеем Навальным, которого вчера задержали сразу после прибытия в Москву.

Как сообщил один из адвокатов политика, Федеральная служба исполнения наказаний просит заключить Навального под стражу до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу "Ив Роше"

До начала заседания суда адвокаты Навального так и не смогли попасть к своему подзащитному.

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Фото: twitter.com/advokatkobzev

Напомним, в воскресенье, 17 января, российского оппозиционера Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" после того, как он прошел паспортный контроль.

Арест оппозиционера объяснили нарушением условий досрочного освобождения – реабилитацию Навального в Германии после отравления "Новичком" российские власти расценили как "уклонение от органов" и в конце 2020 года объявили его в розыск.

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