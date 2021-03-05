В России пляжи на Черном море завалило трупами дельфинов и птиц: видео

На черноморском побережье России произошел массовый мор птиц и дельфинов – не менее сотни трупов животных обнаружили на пляжах различных населенных пунктов Краснодарского края РФ.

Об этом сообщает РБК.

В частности, случаи гибели животных фиксируют жители Геленджика, поселка Джугба под Туапсе и села Витязево возле Анапы. Между ними — порядка 130 км, поэтому настоящая картина может быть значительно хуже.

Однако местные власти не видят проблемы — в администрациях Анапы и Геленджика списывают массовую гибель птиц и дельфинов на естественные условия.

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"Это ежегодное явление, в это время животные как раз ослаблены. Кроме того, в этом году для юга была холодная погода, это тоже сыграло свою роль — стало мало корма. Их вскрывали, смотрели, дали заключение, что переживать ни о чем не надо", — заявила руководитель пресс-службы администрации Геленджика Янина Скорикова.

В то же время другим СМИ местные жители назвали возможной причиной случившегося утечку из сухогруза.

Напомним, минувшей осенью на российской Камчатке побережье усеяли трупы морских животных.

Также ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский рассказал, как Россия уничтожила экологию оккупированного ею Крыма.