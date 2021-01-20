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В России разнервничались из-за закона об украинском языке: заявление Госдумы

20 января, 16:22

Сергей Мартынец

Российские депутаты очередной раз где-то увидели гонение русского языка в Украине

Сфера услуг в Украине с 16 января перешла на украинский язык, из-за чего в Москве снова разнервничались. Госдума России в своем заявлении осудила запрет использования русского языка.

Об этом сообщает Интерфакс.

Российские депутаты считают, что в Украине началось гонение русского языка под предлогом защиты государственного украинского языка

Госдума цинично потребовала от властей Украины остановить это и ждет, что международные организации – ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ПАСЕ – осудят действия Киева.

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Российские депутаты считают, что норма закона об украинском языке, которая обязывает сферу услуг перейти на украинский язык, противоречит Конституции Украины в части свободного развития и использования русского языка и обеспечения права на обучение на родном языке.

Напомним, мы провели видеоэксперимент, на каком языке разговаривают продавцы и полиция. Вместе с профессором-языковедом мы пообщались с представителями сферы обслуживания столицы. И лингвист по просьбе сайта "Сегодня" дал свою экспертизу.

А вот языковой омбудсмен Тарас Креминь нам в интервью объяснил, что общаться можно хоть на русском, хоть на румынском. Он озвучил главное условие.

Видео: Сегодня

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