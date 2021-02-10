В России СМИ "нашли" еще 358 тысяч умерших от коронавируса

На сегодняшний день половина населения РФ уже могла переболеть COVID-19

В прошлом году российские власти не включили в официальную статистику погибших вследствие пандемии коронавируса в стране не менее 358 тысяч человек.

Об этом сообщает Meduza, ссылаясь на данные Федеральной службы государственной статистики РФ.

Именно на столько смертность в РФ в 2020 году превышает среднегодовой показатель за последние пять лет. Это почти в 6,3 раза больше, чем говорится в государственных докладах Минздрава РФ.

Согласно официальной информации, к началу 2021 года жертвами пандемии в России стали 57,5 тысячи человек. Однако, как утверждают журналисты, их может быть не менее 415 тысяч.

При этом самая сложная ситуация сложилась в декабре, когда умерло на 96 012 больше человек, чем сказано в госдокладах.

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В целом же, по приблизительным оценкам, с начала второй волны эпидемии в сентябре в стране от коронавируса умерли более 232 тысяч человек.

Если избыточная смертность в России в 2020 году окажется на 100% связанной с коронавирусом, то Россия попадет на второе место по абсолютному количеству смертей, связанных с COVID-19. Больше только в США, где население более чем в два раза больше.

Опираясь на эти данные журналисты утверждают, что примерная доля переболевшего населения России на начало января достигает показателя 45–47%, а к февралю, скорее всего, перевалила за 50%.

Напомним, что еще в июне бывший советник президента РФ Андрей Илларионов утверждал, что общая смертность от коронавируса в стране примерно втрое превышает официальные цифры.