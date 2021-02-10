В России ураганный ветер сносит крыши, люди держатся за столбы, чтоб "не улететь" (видео)

Жителям Магадана рекомендовали не выходить из дома, школьникам разрешили не ходить на занятия

В российском городе Магадан бушует непогода – там ураганный ветер уже натворил беды. По улицам разбросаны сорванные со зданий крыши и едва не сносит людей с лица земли. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Россияне снимают последствия урагана: водители едут по дорогам города и показывают, как возле домов и магазинов валяются сорванные крыши и другие слабо прикрученные конструкции, а жильцы показывают с балконов соседние дома уже без крыши.

Также было снято забавное видео, как посреди улицы прохожих буквально сдувает ветер, один человек держится за металлический дорожный знак, чтобы не улететь.

Жителям рекомендовали не выходить из дома, школьникам разрешили не ходить на занятия. По сообщению МЧС, ураган будет продолжаться еще два дня.

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Видео: Сегодня