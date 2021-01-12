В России в пожаре погибли восемь человек: мать с ребенком перед смертью просили помощи в соцсетях

В России в городе Екатеринбург произошел пожар в девятиэтажном доме – погибли восемь человек, среди них ребенок.

Об этом сообщает BBC.

По предварительной информации, одна из версий возникновения мощного возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России Реклама

90 человек были эвакуированы в соседнюю гимназию.

Одной из жертв пожара стала женщина 1982 года рождения, которая вместе с семилетней дочерью просила помощи в Twitter.

"Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем", – написала жительница дома.

Ребенок умер по дороге в больницу. Сейчас выясняются все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что десять младенцев погибли во время пожара в реанимационном отделении государственной больницы на западе Индии.