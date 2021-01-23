В России завершились акции в поддержку Навального: почти 3 тыс. задержанных

В городах России фактически завершились акции в поддержку оппозиционера Алексей Навального, проходившие в субботу 23 января. В частности в Москве, все улицы и площади, где собирались протестующие сейчас пустынны, протестующие сейчас остались в основном в прилегающих дворах, сообщают российские СМИ.

Так, в районе изолятора "Матросская тишина", где в данный момент находится под стражей Навальный, и метро "Сокольники", по сообщениям очевидцев, никого не осталось, ОМОН также уходит.

Отмечается, что это было последнее место, где происходили столкновения с полицией и задержания в столице.

В свою очередь правозащитники уже заявили о более 2700 задержанных на сегодняхних протестах по всей России. Больше всего задержанных, ожидаемо, в Москве – более тысячи человек, причем из них более 300 – несовершеннолетние.

В Санкт-Петербурге задержали почти 400 человек, в других городах России – от нескольких человек до нескольких десятков задержанных.

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