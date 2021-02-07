В российском Дагестане ОМОНовцы прямо в участке полиции убили бывшего главу села (фото, видео)

У дома задержанных по делу об убийстве выставили охрану

Вечером 6 февраля в отделе полиции в российской Махачкале убили экс-главу дагестанского села Новокули Абакара Капланова.

Как сообщает Meduza, в его убийстве заподозрили двух местных ОМОНовцев, у которых возник с Каплановым спор из-за участка земли. По неподтвержденным данным, они выстрелили в него не менее 36 раз.

По версии следствия конфликт произошёл в кабинете начальника угрозыска Советского РОВД Махачкалы.

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник, его застрелили в кабинете начальника уголовного розыска в Советском районе Махачкалы. Троюродный брат убитого Рамазан Султанов сообщил, что вечером 6 февраля Капланова "загнали" в РОВД из-за заявления "насчет какой-то земли". Он рассказал, что убийство совершили односельчане его брата.

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По информации Baza, к случившемуся могут быть причастны бойцы ОМОНа. Они выстрелили в Капланова из двух пистолетов Ярыгина по 18 раз каждый. Официально это не подтверждено, однако в СК подтвердили, что в убийстве подозревают двоих сотрудников Росгвардии, их уже задержали.

После убийства Абакара Капланова у отдела полиции в Махачкале собрались около 300 жителей села Новокули, рассказали в республиканском МВД. Родственники и друзья убитого требовали, чтобы им выдали подозреваемых, утверждает Baza. В толпе слышали выстрелы, сообщает РЕН. Для охраны правопорядка на место прибыли 130 полицейских.

У дома задержанных по делу об убийстве в Махачкале сотрудников Росгвардии выставили охрану.

Фото: Mash

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