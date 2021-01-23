В Санкт-Петербурге омоновец ударил ногой в живот пожилую женщину (видео)

В России, где в субботу, 23 января, проходят акции в поддержку Алексея Навального, в Санкт-Петербурге рядом с площадью Восстания, где задерживали протестующих, омоновец со всей силы ударил в живот женщину, которая пыталась заступиться за задержанного.

Видео жестокого инцидента разместило местное издание "Фонтанка".

На видео видно, что один из полицейских бьет женщину в живот ногой, крича "С проезжей части!", когда она просто подходит к ним.

По словам очевидцев, потерпевшая вела себя мирно и пыталась вразумить полицейских словами.

"Что вы делаете? Вы против народа, это же ваши дети", – спросила женщина перед тем, как полицейский ее ударил.

От удара петербурженка упала и сильно ударилась головой.

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Ее госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, где 54-летнюю пострадавшую обследуют. Предварительный диагноз – сотрясение мозга.

В то же время, в полиции Санкт-Петербурга уже заявили, что проверят видео, на котором омоновец ударил женщину, передает РБК со ссылкой на начальника управления информации ГУ МВД по городу.

Позже появилась информация, что следственный комитет РФ завел дело на полицейского, который ударил женщину.

Напомним, в Москве вдоль Цветного бульвара и сквера участники акции забросали снежками подъезжающую машину с мигалкой, очевидно, правительственную, с криками: "Позор!".