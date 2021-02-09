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В Сенате США достигли соглашения по процессу импичмента Трампа

9 февраля, 03:57

Юлия Безпечная

Резолюция по разбирательству будет принята в начале недели

Лидер большинства Сената Соединенных Штатов Чак Шумер объявил о достигнутом соглашении, которое устанавливает структуру предстоящего импичмента Дональда Трампа, что гарантирует справедливость разбирательства.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Шумер отметил, что все стороны (менеджеры, адвокат бывшего президента и лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл) согласились с этим планом, чтобы на этой неделе мог начаться справедливый и честный двухпартийный процесс импичмента Дональда Трампа в Сенате.

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"Импичмент позволит установить правду и ответственность, которые необходимы для обеспечения необходимого объединения и исцеления в нашей стране после нападения на нашу демократию 6 января, в результате которого погибли пять человек", – заявил он.

Новая резолюция Сената, как ожидается, будет принята в начале этой недели. Если большинство проголосует за конституционность разбирательства, оно продолжится в соответствии с положениями резолюции:

Напомним, ранее Сенат согласился приостановить процесс импичмента бывшего президента Дональда Трампа с вечера пятницы до вечера субботы по просьбе адвоката экс-президента Дэвида Шона, который соблюдает еврейский шаббат.

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