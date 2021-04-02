В Сеть слили первое видео с Навальным в колонии

После визита российской пропагандистки Марии Бутиной в колонию, где отбывает тюремный срок оппозиционер Алексей Навальный, в СМИ появилась видеозапись с камер наблюдения из этого исправительного учреждения

На снятых кадрах мужчина, которого представили как Навального ходит по помещению и разговаривает с сотрудником колонии. Источник видео при этом не указывается.

Соратник осужденного политика и глава сети его штабов Леонид Волков назвал утечку видео незаконной, но предупредил, что жаловаться на Федеральную службу исполнения наказаний РФ он и другие сторонники Навального не будут, потому что это бесполезно.

Тем временем около 30 российских правозащитников обратились к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, чтобы она скорее посетила оппозиционера в колонии.

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"Складывается впечатление, что его там медленно убивают. Неоказание адекватной медицинской помощи и фактическое лишение сна, безусловно, есть пытки и жестокое и бесчеловечное обращение", – говорится в коллективном письме.

Сама Москалькова пока ехать в город Покров во Владимирской области, где находится колония, не спешит. Она лишь направила директору ФСИН Александру Калашникову обращения адвокатов Навального и правозащитников.

Напомним, что ранее на этой неделе оппозиционер объявил голодовку из-за неоказания ему надлежащей медицинской помощи – после этапирования у него начались боли в спине и начали неметь ноги.

Видео: Сегодня

Как мы уже писали, Навальный отбывает 2,5 года лишения свободы по делу "Ив Роше" – в феврале ему заменили условный срок реальным за то, что он не отмечался у инспекторов по УДО, находясь на лечении в Германии.