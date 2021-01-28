В штурме Капитолия обвинили трех представителей антиправительственной организации

В США в заговоре обвинили трех членов организации Oath Keepers ("Хранители клятвы") с целью штурма Капитолия 6 января.

Как сообщает Минюст США, три человека пытались помешать Конгрессу подтвердить победу президента Джо Байдена на выборах, которые прошли в стране 3 ноября.

Еще в месяц президентских выборов в сговор вступили 38-летняя Джессика Мэри Уоткинс, 50-летний Донован Рэй Кроул и 65-летний Томас Колдуэлл.

Они общались друг с другом перед штурмом Капитолия и координировали действия во время атаки.

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Все трое находятся под арестом, им грозит до 20 лет тюрьмы. Однако пока никто из них не признал себя виновным.

Напомним, спецслужбы Соединенных Штатов установили личности 400 человек, которые принимали участие в штурме Капитолия. 130 человек уже задержаны.

В СМИ также появилась информация о том, как сторонники Трампа планировали штурм Капитолия.