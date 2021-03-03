В Швеции террорист набросился с ножом на прохожих: фото с места атаки

Молодой мужчина совершил вооруженное нападение на прохожих в Швеции, в результате которого не менее восьми человек были ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщает The Local.

Инцидент произошел днем 3 марта в городе Ветланда на юге страны. Сотрудники полиции оперативно вмешались в ситуацию и, нейтрализовав, задержали злоумышленника. Им оказался молодой мужчина в возрасте около 20 лет. По неподтвержденной информации он использовал нож.

Фото: REUTERS/Carl Carlert

На данный момент он находится в госпитале под охраной. Предполагается, что преступник действовал самостоятельно.

Изначально преступление классифицировали как покушение на убийство, но позже его переквалифицировано как подозрение в совершении теракта.

Фото: REUTERS/Carl Carlert

"Мы выясняем, был ли террористический мотив", – заявила начальница местной полиции Малена Гранн.

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Фото: REUTERS/Carl Carlert

Премьер-министр Стефан Лёвен уже осудил нападение.

"Мы ответим на эти ужасающие действия коллективной силой нашего общества. Нам напомнили, сколь хрупко наше безопасное существование", – сказал глава правительства, призвав шведов поддержать пострадавших.

Фото: REUTERS/Carl Carlert

Напомним, в ноябре в Вене произошел ряд терактов в ресторанах, синагоге и еврейском центре, расположенных в разных уголках города. В результате погибли не менее семи человек и еще 15 были ранены.

А в октябре сразу несколько разных терактов произошли во Франции – сначала злоумышленник напал с мачете на прихожан в соборе в Ницце, а потом мужчина с пистолетом угрожал прохожим в Авиньоне.