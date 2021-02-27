В Словакии больных COVID-19 лечат препаратом от вшей: можно спасти любого

Применяемый для животных ивермектин оказался действенным против коронавируса

Заслуженный глава отделения анестезиологии и интенсивной терапии Восточно-словацкого института сердечно-сосудистых заболеваний Павол Торок заявил, что его медучреждение успешно лечит пациентов с COVID-19 препаратом ивермектин, 40 лет применяемым в ветеринарии.

Об этом сообщает чешское издание Novinky.cz.

Врач рассказывает, что при лечении COVID-19 пациентам внутривенно вводят большие дозы витаминов, а таблетки ивермектина перорально.

"Эта комбинация может спасти практически любого пациента, если ее применить вовремя. Комплексная интенсивная терапия является естественной частью терапии, включая антибиотики, витамин D, цинк, селен, мелатонин, кортикоиды и фраксипарин. В нескольких случаях мы применили ЭКМО (экстракорпоральное мембранное оксигенацию крови) с отличными результатами. Неслучайно наши пациенты живут, а умирают – где-то в другом месте", – подчеркнул Торок.

Как сообщает издание, в Чехии этот препарат стоит 6,60 евро за упаковку, отпускается по рецепту, и его стоимость возмещает страховая компания.

Реклама

В Украине препарат продается в ветеринарных аптеках от 17,5 грн за 10 мл флакон.

Справка. Ивермектин – противопаразитарный препарат, применяющийся в основном в ветеринарии для лечения свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец. В некоторых странах разрешено его применение у людей, страдающих педикулезом, чесоткой, лимфатическим филяриатозом, стронгилоидозом, онхоцеркозом.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп уверял, что отлично себя чувствовал после курса приема противомалярийного препарата гидроксихлорохина в качестве профилактики коронавируса.

Затем он заявил, что США скупили 90% мировых запасов препарата ремдесивир, который используется для лечения вызываемого новым коронавирусом заболевания.

Впрочем, это не уберегло его от заражения коронавирусом, при этом во время болезни онпринимал экспериментальный препарат регенерон.