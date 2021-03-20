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В Словакии власти запретили отдыхать за рубежом: нарушителям грозит крупный штраф

20 марта, 03:28

Юлия Ляхова

До 1 тысячи евро нужно будет заплатить нарушителям

В Словакии из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации из-за COVID-19, власти приняли решение временно запретить жителям страны выезжать на отдых за рубежом.

Об этом сообщает Noviny.sk.

Тем, кто будет нарушать запрет, грозит штраф в размере 1 тысячи евро.

Пока неизвестно, выплатит ли государство компенсацию туристическим агентствам, однако, власти уверены, что такие меры помогут сдержать пандемию. Ограничения на поездки за рубеж не будут касаться тех, кто ездит в командировки.

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Сейчас по всей территории наблюдается распространение новых мутаций коронавируса.

Напомним, в январе в Словакии были зафиксированы первые случаи заражения "британским" штаммом коронавируса.

Мы также сообщали, что в Ирландии отели, бары, рестораны и другие предприятия в сфере гастрономии и гостеприимства останутся закрытыми по меньшей мере до середины лета из-за высокого уровня случаев заболевания COVID-19.

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