Белорусские силовики заявили о задержании "организатора протестов" (видео)

Сегодня белорусские силовики сообщили о задержании 31-летнего "организатора протестов и администратора Telegram-чатов".
МВД страны утверждает, что молодой человек организовывал районные марши, за собственные деньги приобретал протестную символику и перепродавал её гражданам, а также финансировал марши и обеспечивал материальной помощью протестантов.
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Сотрудники МВД сообщили, что получили доступ ко всем перепискам, фото- и видесьемкам молодого человека, где он фиксировал свою деятельность.
Служащие ведомства уточнили, что провели в его квартире обыск и изъяли компьютерную технику, протестную символику (флаги, наклейки, плакаты), шесть баллонов для нанесения граффити, а также более четырех тысяч агитационных листовок.
МВД Беларуси сообщило, что:
- Задержанного доставили во Фрунзенское РУВД г. Минска.
- Составили административный протокол за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.
- Вынесли официальное предупреждение в соответствии с законом "О противодействии экстремизму".
- Собирают и документируют все факты противоправной деятельности молодого человека, в частности, администрирование Telegram-ресурсов, "пропагандирующих протестную деятельность".
Напомним, правозащитники опубликовали доклад о пытках, насилии и убийствах в Беларуси.
Ранее Лукашенко отказался помиловать протестующих.
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