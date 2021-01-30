В США арестовали женщину, угрожавшую "прострелить мозг" спикеру Конгресса

Еще двух человек арестовали за штурм Капитолия 6 января

В Соединенных Штатах федеральные власти арестовали в Пенсильвании двух женщин по обвинению в штурме Капитолия 6 января, после того, как ФБР заявило, что одна из них угрожала застрелить спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает The Washington Post.

По данным ФБР, Дон Бэнкрофт запечатлена на видео, которое она сама же и отправила своим детям в день штурма Конгресса США.

"Мы ворвались в Капитолий... Мы вошли внутрь, мы сделали свое дело. Мы искали Нэнси (Пелоси. – Ред.), чтобы прострелить ее чертов мозг, но не нашли", – говорит она на видео.

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Вместе с Бэнкрофт ФБР также опознало и арестовало еще одну участницу штурма Диану Сантос-Смит благодаря наводке с видео, на котором видно, как две женщины покидают Капитолий 6 января в толпе людей.

Обеим женщинам предъявлены три обвинения, в частности – умышленное проникновение в здание или территорию с ограниченным доступом без законных полномочий и создание препятствий для государственной деятельности путем хулиганства или нарушения общественного порядка в здании или на территории с ограниченным доступом.

Напомним, спецслужбы Соединенных Штатов установили личности 400 человек, которые принимали участие в штурме Капитолия, из них более 130 уже задержаны.